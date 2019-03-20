Обзор банковских предложений для путешественников

Одним из наиболее востребованных предложений является накопительные мили или баллы, сообщает Newsnn.ru. Так, карты Travel «Оптимальный» и Travel Premuim банка «Открытие» предлагают возврат трех и четырех процентов с покупки. Программа лояльности «Спасибо» от «Сбербанка» Visa дает пять-десять процентов бонусов «Спасибо» за покупки в магазинах, кафе или оплату АЗС.

Кроме того, мили можно приобрести по картам Alfa Travel Premium — клиент получает до десяти процентов на поезд и до одиннадцати процентов за бронирование отелей. За покупки авиа и ж/д билетов, бронирование гостиниц можно получать кэшбэк до одиннадцати процентов в виде миль (одна миля равна одному рублю). При оформлении карты некоторые банки производят начисление «приветственных миль». По картам банка «Открытие» можно получить от трехсот до шестисот миль в зависимости от категории карты. «Альфа-банк» начисляет тысячу миль вне зависимости от карты.

Трэвел карты позволяют получать и такие бонусы, как бесплатную туристическую страховку с суммой обеспечения в пятьдесят-сто тысяч долларов. В качестве исключения — карты «Сбербанка» с повышенными бонусами и карты ВТБ. Помимо того, клиентам-владельцам премиальных карт банков «Открытие» «Альфа-банка» не придется беспокоиться о дорогостоящем роуминге или стоимости упаковки багажа. Держателям карт Тинькофф All Airlines Black Edition и Alfa Travel предлагается также консьерж-сервис, представляющий собой персонального помощника, решающего организационные вопросы — от брони билетов на самолет, до пропуска на выставку.

Остаток средств на карте работает, получая проценты. В частности, карты Открытие Travel и Тинькофф All Airlines Black Edition приносят до шести процентов годовых на остаток на карте. Владельцам карты Тинькофф All Airlines необходимо иметь оборот по карте не менее двадцати тысяч рублей. Пользователи, которые выбрали для путешествий карту Alfa Travel Premium, смогут получить на остаток семь процентов.

Руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач отметил, что на данный момент кобрендовые карты в сегменте «для путешествий» являются востребованными. Карта AlfaTravel обеспечивает клиентов возможностью оплачивать обычные покупки и зарабатывать на этом мили, которые легко можно обменять на билеты поезда или самолета.