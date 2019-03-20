Свердловскавтодор заплатит 130 тысяч жителю Первоуральска за яму на дороге

Мужчина на автомашине БМВ Х5 в Первоуральске попал в выбоину на дороге, в следствии чего повредил диски на иномарке. Он вызвал полицию, был составлен акт выявленных недостатков дорожного покрытия. Экспертиза установила, что автовладельцу причинен ущерб в размере 123 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в суд с иском к администрации Первоуральского ГО и ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Автовладелец требовал возместить ему материальный ущерб в размере 127 тысяч рублей, что включает в себя диагностику, работу оценщика и ремонт. А также компенсировать судебные расходы в размере трех тысяч рублей.

В суде ответчиками выступили управление городским хозяйством Первоуральского ГО и АО «Свердловскавтодор». Суд постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме и взыскать с АО «Свердловскавтодор» 130 тысяч рублей в пользу истца.