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Свердловскавтодор заплатит 130 тысяч жителю Первоуральска за яму на дороге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловскавтодор заплатит 130 тысяч жителю Первоуральска за яму на дороге

Сегодня, 11:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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