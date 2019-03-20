Уральская компания ищет повара-аналитика на зарплату в 1,5 млн рублей
Сегодня, 21:07ОбществоФото: pixabay.com
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Екатеринбургская торговая платформа BIGAGRO опубликовала вакансию «повара-аналитика», заработная плата которого насчитывает от 1,5 до 2,5 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Условия работы заключаются в анализе публикуемых на платформе продуктов питания, написании отзывов и дегустации. Помимо этого, аналитик должен составлять книги рецептов и быть готовым к командировкам, информирует URA.RU.
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