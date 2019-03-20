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В день рождения Куйвашева на помощь тяжелобольным детям собрано 8,8 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В день рождения Куйвашева на помощь тяжелобольным детям собрано 8,8 млн

Сегодня, 13:13ОбществоФото: Страница в инстаграм Евгения Куйвашева/evgenykuyvashev
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