В день рождения Куйвашева на помощь тяжелобольным детям собрано 8,8 млн

Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Я очень благодарен вам,написал Куйвашев на своей странице в соцсети.

Напомним, что губернатор попросил в свой день рождения, вместо подарков, направить денежные средства в благотворительные фонды «Живи, малыш» и «Мы вместе». В прошлом году Куйвашев уже обращался к свердловчанам с аналогичным пожеланием, тогда было собрано 5,1 миллиона рублей.