В день рождения Куйвашева на помощь тяжелобольным детям собрано 8,8 млн
В день рождения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева было собрано 8,8 миллиона рублей на помощь тяжелобольным детям.
Денежные средства получили благотворительные организации «Живи, малыш» и «Мы вместе».
Губернатор выразил благодарность всем, кто оказал помощь:
Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Я очень благодарен вам,написал Куйвашев на своей странице в соцсети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Большое спасибо всем, кто принял участие в сборе денег для пациентов благотворительных фондов, приуроченном к моему дню рождения. Удалось собрать огромную сумму: 8 881 500 рублей. Все эти деньги пойдут на помощь детям, о которых я писал несколько дней назад. ⠀ Я очень благодарен вам. Каждый год получается собрать все больше денег (в прошлом году было 5,1 миллиона рублей). Значит, люди становятся все отзывчивее к чужому горю. Это важно. Еще раз — спасибо.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Напомним, что губернатор попросил в свой день рождения, вместо подарков, направить денежные средства в благотворительные фонды «Живи, малыш» и «Мы вместе». В прошлом году Куйвашев уже обращался к свердловчанам с аналогичным пожеланием, тогда было собрано 5,1 миллиона рублей.