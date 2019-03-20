В Пригородном районе родители заплатят 300 тысяч за шалость сына

В 2017 году в поселке Первомайский Пригородного района 10-летний мальчик кинул в 9-летнюю девочку пустую стеклянную бутылку. Емкость попала девочке в голову и травмировала левый глаз. Пострадавшая была доставлена в городскую больницу Нижнего Тагила, а затем в Екатеринбург. Девочке проведена операция, у нее диагностированы травма глаза, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. За год девочка перенесла три операции на глазу, однако из-за травмы она получила стойкую утрату трудоспособности. Травма, нанесенная мальчиком, оценена как вред здоровью средней тяжести.

Родители потерпевшей обратились в суд с иском к родителям мальчика, требуя компенсировать моральный и материальный вред. Оба родителя солидарно попросили взыскать 4 тысячи рублей компенсации расходов на лечение, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также по 15 тысяч рублей расходов на законных представителей в пользу каждого из родителей.

Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил взыскать с ответчиков 3 тысячи рублей компенсации расходов на лечение, 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, 12 тысяч рублей судебных расходов в пользу мамы потерпевшей и 7 тысяч рублей судебных расходов в пользу папы, итого более 300 тысяч рублей.