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В СИЗО №3 Нижнего Тагила отремонтировали баню после прокурорской проверки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В СИЗО №3 Нижнего Тагила отремонтировали баню после прокурорской проверки

Сегодня, 15:19ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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