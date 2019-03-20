В СИЗО №3 Нижнего Тагила отремонтировали баню после прокурорской проверки

Как рассказали TagilCity.ru в надзорном ведомстве, большинство претензий к исправительному учреждению были предъявлены из-за несоблюдения противоэпидемиологического законодательства в банно-прачечном комплексе.

Например, в подсобных помещениях, комнатах хранения белья, глажения, прачечной банно-прачечного комплекса была сколота плитка и отслаивалась краска на полу и стенах. Такие дефекты не позволяли должным образом дезинфицировать помещение, а также личные вещи больных заключённых.