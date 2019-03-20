ЗАО «Стройкомплекс» отремонтирует школу №72 в Нижнем Тагиле за 80 млн

На сайте госзакупок определен бюджет будущего капремонта школы. Как следует из документа, на реконструкцию выделены 79 млн 960 тысяч рублей.

Работы начнутся в апреле-мае 2019 года: подрядная организация проведет демонтажные работы. В этом же году запланированы общестроительные работы и устройство наружных и внутренних инженерных сетей. Завершение работ по реконструкции запланировано летом 2022 года.