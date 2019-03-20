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ЗАО «Стройкомплекс» отремонтирует школу №72 в Нижнем Тагиле за 80 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ЗАО «Стройкомплекс» отремонтирует школу №72 в Нижнем Тагиле за 80 млн

Сегодня, 16:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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