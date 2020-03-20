Депутат Шипулин назвал паникерами свердловчан, скупающих маски в аптеках
Сегодня, 09:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат Госдумы по Серовскому округу биатлонист Антон Шипулин на своей странице в соцсети назвал паникерами людей, скупающих медицинские маски.
Сюжеты: Коронавирус
Народный избранник призвал свердловчан не поддаваться панике.
Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникеры без надобности. Уверен, вы у меня не такие, и новости о коронавирусе воспринимаете здраво и спокойно, пишет депутат.
Шипулин напомнил, что недавно глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в аптеках в наличии более 500 тысяч масок.
Также Шипулин пошутил в адрес свердловчан, скупающих в магазинах продукты.
Напомним, из-за сообщений о дефиците масок в аптеках завод по производству медицинских изделий в Каменске-Уральском начал работать в две смены, вдвое увеличив объем производства масок.
Карта распространения коронавируса в России
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