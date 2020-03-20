Депутат Шипулин назвал паникерами свердловчан, скупающих маски в аптеках

Народный избранник призвал свердловчан не поддаваться панике.

Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникеры без надобности. Уверен, вы у меня не такие, и новости о коронавирусе воспринимаете здраво и спокойно, пишет депутат.

Шипулин напомнил, что недавно глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в аптеках в наличии более 500 тысяч масок.

Также Шипулин пошутил в адрес свердловчан, скупающих в магазинах продукты.

Напомним, из-за сообщений о дефиците масок в аптеках завод по производству медицинских изделий в Каменске-Уральском начал работать в две смены, вдвое увеличив объем производства масок.