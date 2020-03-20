Две тагильские школы получили иски прокуратуры из-за нарушений пожарной безопасности
Прокурор Тагилстроевского района обратился с исковыми заявлениями к школам № 11 и № 24 Нижнего Тагила. Ведомство требует устранить нарушения противопожарной безопасности, выявленные при проверке.
Мы добиваемся устранения выявленных нарушений, поскольку они затрагивают, прежде всего, безопасность жизни и здоровья обучающихся. Так как данные нарушения по окончанию проверок не были устранены, прокурор обратился с исками в суд и в случае удовлетворения исковых требований судом, именно прокуратура будет контролировать исполнение решения суда, рассказала TagilCity.ru заместитель прокурора Тагилстроевского района Оксана Куликова.
По данным прокуратуры, в ходе проверки в школе № 11 было выявлено семь нарушений. Прокурор требует до 1 июня 2020 года демонтировать порог на запасном входе в столовую в пищеблоке, установить автоматическую пожарную сигнализацию и речевые оповещатели, на дверях складских и производственных помещений разместить обозначения категорий взрывопожарной и пожарной опасности. Кроме того, согласно его заявлению, в срок до 1 сентября 2021 года необходимо переоснастить автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуации людей, а также установить автоматическую систему оповещения.
Во время проверки школы № 24 выявлено пять нарушений. Прокурор требует оборудовать пожарные извещатели в спортзале защитной конструкцией, в эвакуационном выходе установить в двери устройств для беспрепятственного открывания дверей при ЧС, демонтировать трубы, которые мешают эвакуации людей, а также обозначить складские помещения по категории пожарной опасности и установить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей.
Исковые требования прокурора в отношении школы № 11 удовлетворены решением суда. Судебное заседании по школе № 24 отложено на 25 марта.