Две тагильские школы получили иски прокуратуры из-за нарушений пожарной безопасности

Мы добиваемся устранения выявленных нарушений, поскольку они затрагивают, прежде всего, безопасность жизни и здоровья обучающихся. Так как данные нарушения по окончанию проверок не были устранены, прокурор обратился с исками в суд и в случае удовлетворения исковых требований судом, именно прокуратура будет контролировать исполнение решения суда, рассказала TagilCity.ru заместитель прокурора Тагилстроевского района Оксана Куликова.

По данным прокуратуры, в ходе проверки в школе № 11 было выявлено семь нарушений. Прокурор требует до 1 июня 2020 года демонтировать порог на запасном входе в столовую в пищеблоке, установить автоматическую пожарную сигнализацию и речевые оповещатели, на дверях складских и производственных помещений разместить обозначения категорий взрывопожарной и пожарной опасности. Кроме того, согласно его заявлению, в срок до 1 сентября 2021 года необходимо переоснастить автоматическую пожарную сигнализацию, системы оповещения и управления эвакуации людей, а также установить автоматическую систему оповещения.

Во время проверки школы № 24 выявлено пять нарушений. Прокурор требует оборудовать пожарные извещатели в спортзале защитной конструкцией, в эвакуационном выходе установить в двери устройств для беспрепятственного открывания дверей при ЧС, демонтировать трубы, которые мешают эвакуации людей, а также обозначить складские помещения по категории пожарной опасности и установить механизмы для самозакрывания противопожарных дверей.