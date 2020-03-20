Инициатива «Просвещения» по бесплатному доступу к учебникам получила одобрение Думы

Хинштейн выступил на заседании комитета, которое прошло 19 марта, и заявил, что парламентарии положительно отнеслись к инициативе издательства «Просвещение» и поддержавшей ее корпорации «Российский учебник». Комитет сообщил о своей готовности скоординировать работу. Об этом сообщает lenta.ru.

Депутат сказал, что важное значение имеет качество контента. Он напомнил, как замминистра просвещения Виктор Басюк критиковал не соответствующие ФГОС образовательные программы, по которым некоторые педагоги до сих пор учат школьников в регионах России. «Просвещение» и «Российский учебник» выступают за создание качественного образовательного материала, который пройдет все государственные экспертизы и будет отвечать федеральному государственному образовательному стандарту.

Идею издательских холдингов одобрили не только члены комитета, но и те, кто присутствовал на заседании: руководители ведомств, первый замминистра цифрового развития Олег Пак и замминистра просвещения Виктор Басюк. Они призвали комитет оказать помощь в координации работы с субъектами РФ.

По словам Хинштейна, в сжатые сроки нужно сделать большой объем работы. Комитет планирует обратиться к правительству и 85 руководителям субъектов РФ, чтобы максимально ускорить работу. Задача заключается в том, чтобы предоставить школьникам, которые находятся на дистанционном обучении, бесплатный доступ к электронным образовательным материалам, подчеркнул депутат.