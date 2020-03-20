Политологу Соловью грозит штраф за фейковые новости о коронавирусе

Генпрокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в России. Таких случаев выявлено восемь. Среди них интервью Валерия Соловья, опубликованное 16 марта на сайте «Эхо Москвы».

По данным Генпрокуратуры, политолог заявил, что количество зараженных коронавирусом в России превышает 130-180 тысяч человек, в том числе 1,6 тысяч — скончались. За ложную информацию ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

По словам главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского, в интервью было выражено мнение приглашенного эксперта. Однако редакция выполнила указания и удалила его.

На сегодняшний день в России количество зараженных коронавирусом составляет 253 человека, в том числе 12 выздоровели.