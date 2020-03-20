Предприниматели Москвы смогут получить юридическую помощь в общественной приемной

В ходе церемонии открытия подписали этический меморандум, а также соглашение с экспертами института pro bono publico, передает NewsNN.

Как правило, такие приемные работают на общественных началах. Их главная функция состоит в защите прав и законных интересов предпринимателей. Представителям бизнес-среды окажут не только поддержку в юридических вопросах, но им также помогут повысить правовую грамотность.

«Деятельность новой Общественной приемной будет способствовать объединению усилий общественных уполномоченных, экспертов, а также представителей властных структур в сфере защиты прав бизнеса. Предприниматели получат новый инструмент для проведения дополнительной правовой оценки, будущего рассмотрения и принятия решений», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева.

Прокурор ЦАО города Москвы Богдан Костенецкий пояснил, что приемная сакцентирует свою работу на том, чтобы «пресечь любые попытки административного давления на бизнес».

«Целью этой работы является недопущение вмешательства правоохранительных органов в деятельность предпринимателей. И ряд результатов у нас уже имеется», — добавил прокурор.

Обратиться в приемную можно будет с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Глава Общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве по вопросам противодействия коррупции и безопасности бизнеса Владимир Кузнецов рассказал, что при приемной будет запущен «мобильный штаб для оказания поддержки бизнесу во всех районах Москвы и Московской области». Нужно отметить, что мобильный штаб новой приемной — это минивэн, оснащенный всем необходимым для того, чтобы выезжать к бизнесменам и консультировать их.