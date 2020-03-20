Против директора свердловского ФГУП «Охрана» Росгвардии возбуждено уголовное дело
СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области Олега Круглова, сообщает Znak со ссылкой на собственные источники.
Олег Круглов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Как рассказал изданию источник, речь идет об ущербе в размере 17 миллионов рублей из-за договоров аренды, которые были заключены с близким к нему предпринимателем.
Согласно материалам дела, в 2011 и 2015 годах Круглов заключал договора аренды от имени ФГУП «Охрана» с ИП Гребеневым. По версии следствия, Круглов использовал свое служебное положение, чтобы создать более выгодные условия для предпринимателя, якобы между ними сложились личные отношения. Именно потому директор ФГУП «Охрана» завысил платежи по договорам.
Всего ФГУП «Охрана» перечислило предпринимателю 41,8 миллионов рублей за все время аренды. При рыночной стоимости сумма составила бы 24,8 миллиона рублей. В итоге ущерб предприятию составил почти 17 миллионов рублей.
В СУ СКР Свердловской области комментировать ситуацию отказались.