Стали известны подробности гибели 19-летней екатеринбурженки, пропавшей в феврале

Как рассказала изданию бабушка девушки Людмила Владимировна, Яна пропала после отдыха с подругой. Вместе они сели в машину к своему знакомому и куда-то уехали. Бабушка считает, что убийство могло произойти из-за отказа молодому человеку в близости.

Перед пропажей Яна позвонила бабушке и сообщила, что будет дома через пять минут.

Молодого человека задержали. По словам родственников, Яна была найдена со следами удушения.

Бабушка также сообщила, что семья обратилась в полицию с заявлением только через неделю. Родные надеялись, что она придет сама.