Стали известны подробности гибели 19-летней екатеринбурженки, пропавшей в феврале
Сегодня в Екатеринбурге завершились поиски 19-летней Яны Смирновой из Екатеринбурга. Тело девушки было найдено в 30 километрах от города, около поселка Рассоха, сообщает E1.
Как рассказала изданию бабушка девушки Людмила Владимировна, Яна пропала после отдыха с подругой. Вместе они сели в машину к своему знакомому и куда-то уехали. Бабушка считает, что убийство могло произойти из-за отказа молодому человеку в близости.
Перед пропажей Яна позвонила бабушке и сообщила, что будет дома через пять минут.
Молодого человека задержали. По словам родственников, Яна была найдена со следами удушения.
Бабушка также сообщила, что семья обратилась в полицию с заявлением только через неделю. Родные надеялись, что она придет сама.
Задержанный мужчина свою вину не признает. Когда стало известно о пропаже Яны, он не выходил на связь. Позднее на допросе он сказал, что подвез девушку до дома и уехал. Дальнейшая ее судьба ему не известна.