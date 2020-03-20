Страховой Дом ВСК поднялся в рейтинге работодателей на верхнюю ступень

Страховой Дом ВСК на рынке с 1992 года. Компанию неоднократно признавали одной из лучших страховых фирм страны. Сегодня среднесписочная численность сотрудников превышает 6,4 тысячи человек. «БизнесДром» оценил уровень доходов сотрудников Страхового Дома, наличие социального пакета и возможность поднятия по карьерной лестнице, сообщает newsnn.ru.

Доходы работников Страхового Дома ВСК находятся на уровне средней оплаты по этому виду деятельности в среднем по стране. Сотрудники всегда могут рассчитывать на премию, которая зависит от эффективности работы. Например, в минувшем году она была равна 25% от месячной зарплаты.

Страховой Дом ВСК предоставляет своим сотрудникам добровольное медицинское страхование, компенсацию по ДМС могут получить и члены семей. Аналитики также высоко оценили оплату больничного сверх нормативов и наличие партнерских программ. Социальная политика организации предусматривает дополнительные выплаты и помощь сотрудникам в особых случаях.

Компания большое внимание уделяет профессиональному росту сотрудников: действуют программы повышения квалификации и дополнительного образования. Неудивительно, что текучести кадров в ВСК практически нет.