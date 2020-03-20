Уральская школьница заключила контракт со Стивеном Кингом

Олеся Поздеева приобрела авторские права на экранизацию всего за один доллар. Сделано это в рамках проекта «короля хорроров». Стивен Кинг помогает молодым режиссерам, продавая по условной цене права на свои произведения.

Мама девочки рассказала, что Олеся отправила заявку вечером, а утром ее уже одобрили. Всего одобряется не более 10 заявок в год.

Сейчас она вся в творческом порыве. Пишет сценарий фильма, адаптирует его для российской аудитории, делится мама свердловчанки.

Помощь в съемках окажет Свердловская киностудия. Олеся будет и режиссером, и сценаристом, а также сама подберет актеров.