Уральская школьница заключила контракт со Стивеном Кингом
Сегодня, 12:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Школьница из Екатеринбурга заключила контракт со Стивеном Кингом на экранизацию рассказа «Немой», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Олеся Поздеева приобрела авторские права на экранизацию всего за один доллар. Сделано это в рамках проекта «короля хорроров». Стивен Кинг помогает молодым режиссерам, продавая по условной цене права на свои произведения.
Мама девочки рассказала, что Олеся отправила заявку вечером, а утром ее уже одобрили. Всего одобряется не более 10 заявок в год.
Сейчас она вся в творческом порыве. Пишет сценарий фильма, адаптирует его для российской аудитории, делится мама свердловчанки.
Помощь в съемках окажет Свердловская киностудия. Олеся будет и режиссером, и сценаристом, а также сама подберет актеров.
Увидеть ленту на широком экране не получится. Все фильмы в рамках проекта демонстрируются на кинофестивале Dollar baby Russia.
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