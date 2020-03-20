В Екатеринбурге экоактивистов выселяют из ТЦ ради открытия курсов для парикмахеров

«Немузей мусора»» работает на занимаемой площади уже год, однако собственники ТЦ уведомили их, что в одностороннем порядке расторгают договор аренды. Экоактивисты принимают пластик, стекло, старую бытовую технику, сортируют и отправляют на переработку.

Никаких предложений по повышению стоимости сделано не было, как арендосъемщику. Объяснений тоже — просто односторонний отказ. Пришли рабочие, а позже принесли уведомление,говорит автор экопроекта Яна Трудкова.

В «Немузее мусора» подчеркивают, что сейчас им переезжать некуда.