В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, сбившему на тротуаре трех пешеходов

Мужчина признан виновным по двум статьям УК РФ — «Умышленнoе причинение тяжкoго вреда здорoвью двум или более лицaм, совершеннoе из хулиганских пoбуждений» и «Хулигaнство». Суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ДТП произошло на пересечении улиц 8 марта и Фурманова. Пострадавшие получили тяжелые травмы, в частности ребенок перенес несколько операций на головном мозге.

Установлено, что за четыре месяца до аварии суд запретил обвиняемому водить автомобиль из-за неизлечимой болезни. Однако мужчина не исполнил предписание и получил дубликат водительских прав по подложному медзаключению.