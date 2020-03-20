В Минобороны не планируют переносить из-за коронавируса весенний призыв
Сегодня, 15:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В России из-за коронавируса не будут переносить весенний призыв, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Министра обороны Сергея Шойгу.
Сюжеты: Коронавирус
Призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Все запланированные мероприятия пройдут в срок.
Напомним, в России из-за коронавируса отменены массовые мероприятия. По последним данным в стране зафиксировано 199 случаев заболевания. Пять человек уже выздоровели. Всего в мире зафиксировано более 220 тысяч заболевших коронавирусом нового типа.
Карта распространения коронавируса в России
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