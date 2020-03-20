В Минобороны не планируют переносить из-за коронавируса весенний призыв

Призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Все запланированные мероприятия пройдут в срок.

Напомним, в России из-за коронавируса отменены массовые мероприятия. По последним данным в стране зафиксировано 199 случаев заболевания. Пять человек уже выздоровели. Всего в мире зафиксировано более 220 тысяч заболевших коронавирусом нового типа.