В Нижнем Тагиле качество строящихся дорог будет оценивать дорожная лаборатория

Будет осуществляться проверка качества дорожных ремонтов, которые выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Кроме того, специалисты будут проверять качество итоговой работы. На промежуточном этапе будет проверяться соблюдение технических параметров.

Первый заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин рассказал, что после заключения контракта сначала будет согласован рецепт состава, а в ходе работы будет осуществляться контроль, чтобы покрытие производилось с использованием выбранных компонентов. После укладки асфальта будут отбираться керны, исследоваться, а в завершение — выдаваться заключение. Если тест пройден, то работа принимается.

Также Оглоблин отметил, что при отрицательном результате теста подрядчик должен переделать участок дороги.

Ожидается, что благодаря лабораторному контролю качество дорожных работ будет улучшено, а долговечность дорог — увеличена.

В дорожной лаборатории используется современное оборудование. В ней имеются приборы для проверки битума на рястяжимость и хрупкость, щебня на прочность, анализаторы состава асфальтобетонных смесей и установка для определения стойкости к колееобразованию.