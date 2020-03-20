В Нижнем Тагиле УК заплатит 190 тысяч рублей за травмирование детей в подъезде

Инцидент произошел в августе прошлого года в доме № 39 на улице Ильича. Четверо детей в возрасте семь и восемь лет оперлись о подоконник окна на втором этаже, конструкция обрушилась, и дети упали в пролет между этажами.

В результате падения одна девочка получила травму головы и позвоночника, еще одна девочка получила ушиб головы, мальчик — ушиб грудного отдела и СГМ, четвертый ребенок не пострадал. Двое детей были направлены на лечение в стационар. Из-за этого ребята пропустили День знаний. Травмы, полученные одной из пострадавших школьниц, квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.

В ходе проверки установлено, что между этажами отсутствовали заградительные решетки. ООО «УК «ЖКУ», отвечающее за дом, не озаботилось безопасностью при замене окон в подъезде. В связи с этим прокуратура в интересах детей обратилась в суд.