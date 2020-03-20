В Свердловской области из-за короновируса ограничат работу детских зон и фудкортов

Соответствующее распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев. Ранее сообщалось, что полного закрытия торговых центров в области не будет. Вместо этого в них усилят дезинфекцию, за выполнением которой будет следить Роспотребнадзор.

Напомним, ранее ограничения в работе коснулись различных учреждений обслуживания и культуры — музеев, театров и т. д. Кинотеатры ограничивают количество зрителей - на один сеанс не более 50 человек. Школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение.