В Свердловской области из-за короновируса ограничат работу детских зон и фудкортов
Сегодня, 18:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области в целях профилактики распространения коронавируса ограничат работу развлекательных центров, детских игровых зон и фудкортов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперативного штаба по противодействию инфекции.
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующее распоряжение дал губернатор Евгений Куйвашев. Ранее сообщалось, что полного закрытия торговых центров в области не будет. Вместо этого в них усилят дезинфекцию, за выполнением которой будет следить Роспотребнадзор.
Напомним, ранее ограничения в работе коснулись различных учреждений обслуживания и культуры — музеев, театров и т. д. Кинотеатры ограничивают количество зрителей - на один сеанс не более 50 человек. Школы, колледжи и вузы перешли на дистанционное обучение.
Карта распространения коронавируса в России
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