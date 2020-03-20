В Свердловской области назначен куратор нацпроекта по строительству жилья

В комиссии будут работать министр строительства Свердловской области Михаил Волков, вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин, а также Вячеслав Трапезников — президент Ассоциации строителей Урала, а также другие эксперты строительной отрасли.