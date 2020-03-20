В Свердловской области назначен куратор нацпроекта по строительству жилья
Сегодня, 10:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт будет курировать работу специальной межведомственной комиссии, которая займется реализацией нацпроекта по строительству жилья, сообщают ЕАН.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В комиссии будут работать министр строительства Свердловской области Михаил Волков, вице-мэр Екатеринбурга по строительству Алексей Бирюлин, а также Вячеслав Трапезников — президент Ассоциации строителей Урала, а также другие эксперты строительной отрасли.
Основной задачей группы является обеспечение согласования работы министерств и профильных ведомств, а также застройщиков при реализации нацпроекта.
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