Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет
Сегодня, 21:22ОбществоФото: pixabay.com
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей, имеющих детей от трех до семи лет, сообщают «РИА-Новости».
Пособие будет выплачиваться семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Начисления будут осуществляться на каждого из детей. Выплаты будут производиться ежемесячно. Размер пособия составит около 5,5 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что оформить пособие можно будет с 1 июля. Так как введено оно с 1 января 2020 года, первая выплата будет произведена за шесть месяцев.
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