Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от трех до семи лет

Пособие будет выплачиваться семьям, имеющим доход ниже прожиточного минимума. Начисления будут осуществляться на каждого из детей. Выплаты будут производиться ежемесячно. Размер пособия составит около 5,5 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что оформить пособие можно будет с 1 июля. Так как введено оно с 1 января 2020 года, первая выплата будет произведена за шесть месяцев.