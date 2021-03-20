Детская смесь с кислотой и регистр «ковид-умерших». Итоги дня в Свердловской области

Минздравом Свердловской области утверждена специальная форма, по которой больницы должны будут отчитываться об умерших от COVID-19. Заносить информацию в новый реестр должна та больница, в которой человек скончался, либо учреждение, выдавшее последнее медицинское свидетельство о смерти. В реестре будет находиться вся информация о том, когда умерший от короновируса пациент впервые обратился за медпомощью, также, куда именно он пришел — в стационар, скорую медицинскую помощь или поликлинику.