Екатеринбуржец получил штраф за видео с критикой ФСБ

Материалы дела гласят, что в январе 2021 года мужчина начал распространять в интернете ролик, в котором демонстрируется «явное неуважение к органам государственной (судебной) власти Российской Федерации в лице начальника Управления ФСБ России по Свердловской области и сотрудников ФСБ России». Также на записи он бросает бумажный пакет с едой к дверям центрального входа УФСБ по Свердловской области.