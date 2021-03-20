Экспресс-тест на наркотики принудительно прошли все сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

Экспресс-тест на наркотики принудительно прошли все сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила

Сегодня, 19:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сотрудников ГИБДД заставили массово пройти экспресс-тест на наркотики в Нижнем Тагиле. Это связана с инспектором ГИБДД, которого поймали на употреблении мефедрона.

Отмечается, что у нескольких человек результат оказался положительным, сообщает Е1 со ссылкой на источник в госпитале МВД.

История началась с ранее судимого гражданина, которого задержали в феврале за вымогательство. Мужчина пошел на сделку со следствием и сообщил, что на регулярной основе употребляет наркотические средства вместе с инспектором ГИБДД. Он помогает задержанному избегать наказания за нарушение ПДД.

После признания тагильчанина задержали на смене и увезли на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие мефедрона в организме мужчины. В результате его уволили из органов по отрицательным мотивам.

Данный инцидент привел к началу массовой проверки. 27 февраля гаишников в принудительном порядке увезли в госпиталь МВД на экспресс-тесты. На данный момент сотрудников, у которых оказались положительные тесты, просят составить рапорт на увольнение по собственному желанию. Не все согласились на данную процедуру.

Дело в том, что некоторые лекарства могут вызывать положительный результат на экспресс-тесте. Должна быть полноценная биохимическая экспертиза,рассказал источник.

Напомним, 1 марта в Екатеринбурге во время дежурства был задержан командир взвода городского полка ДПС. На месте было обнаружено 0,223 грамма мефедрона, при этом ранее СМИ заявляли, что полицейский съел часть наркотиков.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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