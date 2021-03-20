«Круг замкнулся»: тагильчане на Вагонке не смогли добиться устранения вышки от Tele2

Тагильчане приняли решение обратиться в администрацию города. Там жалобу рассмотрели и направили в прокуратуру Дзержинского района. Во время проведения проверки прокуратура установила факт самовольного занятия земельного участка в размере 0,87 квадратных метра, который находится по адресу Зари, 42. Было внесено представление об устранении выявленных нарушений.