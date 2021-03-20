Мантуров оценил проекты нижегородской верфи ОСК

На выставке Мантурову представили самые яркие проекты нижегородской верфи, такие как первый в РФ круизный лайнер «Мустай Карим», серия сухогрузов RSD59 и другие. Еще министр и топ-менеджер предприятия поговорили о перспективах нового контракта на строительство очередной серии сухогрузов RSD59. Мантуров пообещал помочь корабелам Нижнего Новгорода. Об этом информирует newsnn.ru.
Пока «Красное Сормово» передало заказчикам 21 сухогруз RSD59. По числу изготовленных сухогрузов такого проекта верфь находится на первом месте среди всех судостроительных предприятий РФ, сказал гендиректор предприятия Михаил Першин.
«Красное Сормово» финансирует работы по техническому перевооружению, модернизации производства, а также осуществляет активную деятельность по повышению производительности труда. Завод может нарастить объем производства до 15 кораблей в год, подчеркнул глава предприятия.
Напомним, что в середине лета ушедшего года во время беседы с российским президентом Владимиром Путиным гендиректор ОСК Алексей Рахманов сообщил об успехах «Красного Сормова». Они стали результатом системной работы корпорации по повышению эффективности.
Завод очень серьезно продвинулся в развитии бережливого производства и производственной системы. Раньше на предприятии строили в среднем один корабль за девять месяцев. Теперь же строят за пять с половиной, заявил Рахманов.
Алексей Рахманов добавил, что производство гражданской продукции в рамках корпорации в среднем увеличивается на 30% за год, а доля ОСК на рынке страны составляет 57%.