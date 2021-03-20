На захват недееспособной сестры и угрозы опекуну пожаловалась екатеринбурженка

На захват недееспособной сестры и угрозы опекуну пожаловалась екатеринбурженка

Сегодня, 15:18ОбществоФото: pixabay.com
Сестра пожаловалась, что отсидевший 17 лет за разбой и тяжкие телесные повреждения 63-летний екатеринбуржец Владимир удерживает в своем доме недееспособную 45-летнюю Татьяну.

По словам ее сестры Людмилы, которая является законным опекуном женщины, Татьяна страдает параноидной шизофренией. Она более 25 лет находится под наблюдением психиатров и является инвалидом второй группы.

Ранее за ней ухаживали, и лечили екатеринбурженку сестра и мама. Однако в 2019 году в жизни Татьяны появился освободившийся из мест лишения свободы Владимир.

Он запрещает ей лечиться и нам не позволяет ее возить в больницу для уколов. А от этого у Тани обостряется болезнь и она становится агрессивной, рассказала сестра Е1.

Она отметила, что в 2021 году суд признал Татьяну недееспособной и назначил Людмилу опекуном. Теперь она несет уголовную ответственность, если с сестрой что-то случится.

По словам Людмилы, Владимир заявляет, что любит женщину, хочет на ней жениться и завести ребенка. При этом он требует с родственников деньги, говоря, что им нечего есть. Также екатеринбуржец требует отдать паспорт Татьяны и документы на недвижимость, так как женщина владеет долей в квартире родителей. При этом свою жилплощадь Владимир собирается сдавать.

Также Людмила рассказала, что мужчина угрожает ей расправой, рассказывая, что сидел по тяжким статьям. Сестра написала заявление в полицию, по нему проводится проверка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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