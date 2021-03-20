На захват недееспособной сестры и угрозы опекуну пожаловалась екатеринбурженка

По словам Людмилы, Владимир заявляет, что любит женщину, хочет на ней жениться и завести ребенка. При этом он требует с родственников деньги, говоря, что им нечего есть. Также екатеринбуржец требует отдать паспорт Татьяны и документы на недвижимость, так как женщина владеет долей в квартире родителей. При этом свою жилплощадь Владимир собирается сдавать.