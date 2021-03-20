Тагильский педагог Ольга Семенова приняла участие в конкурсе «Учитель года России»

Она участвует в профессиональных конкурсах уже не первый раз, рассказала Ольга в беседе редакции TagilCity.ru. Преподаватель отметила, что участие в таких мероприятиях всегда дает новый опыт и показывает, в каком направлении двигаться в профессиональной деятельности.
В образовательном процессе очень важно проявлять мобильность, открытость, гибкость — это те качества, которые позволяют педагогу быть актуальным в современных условиях, пояснила учительница.
Ольга рассказала, что для того, чтобы стать участником конкурса «Учитель года России», нужно было подать заявку и представить результаты своей профессиональной деятельности в разных направлениях. На конкурс предварительно прошли 58 участников из 35 муниципалитетов Свердловской области. На очный этап были допущены только семь из них.
19 марта первый день финала состоялся в Екатеринбурге в лицее № 88. Там учителя проводили уроки. Внеурочные мероприятия все участники предоставили в записи.
Это традиционное испытание, когда учителя проводят уроки. Внеклассные мероприятия в этом году участники предоставляли в записи, их жюри будет отсматривать и оценивать, отметила тагильчанка.
По ее словам, атмосфера на мероприятии была очень дружественная, лицей встретил участников очень гостеприимно. Учитель отметила, что все конкурсанты — достойные, перспективные, интересные люди с опытом работы.
Это площадка для обмена опытом: все делились своими наработками, мероприятие получилось очень конструктивным, сказала Семенова.
Итоги будут подведены после 26 марта, когда пройдет второй этап. Он пройдет в «Ельцин-центре» на территории кванториума. Там состоится круглый стол с министром образования Свердловской области Юрием Биктугановым, а затем будет проведен мастер-класс для педагогов.
Будет только три финалиста из семи достойных участников, поэтому все это очень волнительно. Эмоции самые яркие! Это огромная радость — чувствовать поддержку своих коллег-педагогов из Нижнего Тагила, подытожила тагильчанка.
Напомним, в очный финал конкурса вышли учителя из Нижнего Тагила, Ирбита, Полевского Первоуральска, Каменска-Уральского и Артинского ГО. Они провели уроки по математике, русскому языку, биологии, английскому языку и изобразительному искусству.