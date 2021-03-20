Уральский Папа Карло: житель Нижнего Тагила 25 лет строгает кукол Буратино

Уральский Папа Карло: житель Нижнего Тагила 25 лет строгает кукол Буратино

Сегодня, 21:12ОбществоФото: скриншот сюжета ТК "Четвертый канал"
Житель Нижнего Тагила Станислав Дерябин увлекается тем, что 25 лет вырезает из дерева различных кукол Буратино.

За все время своей работы мужчина сделал больше двух тысяч деревянных кукол. На то, чтобы создать одну куклу, уходит целый день. Сначала мастер топором создает форму будущего туловища, после чего дорабатывает ножом, вырезая характерные черты — острый нос и улыбку.

За работу сажусь только в хорошем состоянии. Любую вещь, любую деталь, даже неудачу и ошибку. Она мне нравится,рассказал ТК «Четвертый канал» тагильчанин.

Работать над куклами мужчина начал в 90-е. В то время это являлось средством заработка. Теперь создавать кукол Станиславу помогают сыновья.

На данный момент мужчина занимается тем, что готовит новую коллекцию Буратино для одноименного фестиваля, который состоится летом 2021 года в Нижнем Тагиле.

Видео:ТК "Четвертый канал"

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