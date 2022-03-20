Экскурсию по Нижнему Тагилу провели детсадовцы кукле Маше и коту Янтарику

Героями проекта стали две игрушки — кукла Маша и кот Янтарик. С 15 по 17 марта игрушечные герои гостили в Нижнем Тагиле, где ребята из детсада № 150 провели для них экскурсию по городу — побывали на Лисьей горе, возле завода-музея, на спортивном комплексе «Аист», в музее Худояровых и других местах. А на прощанье сочинили для Маши и Янтарика песню и собрали сувениры для детей из следующего города, где побывают герои.
Многие участники проекта уже отмечали, что дети относятся к игрушкам, как к живым. Но особенно прониклись к кукле и коту те, у кого они ночевали дома. Ведь принимали их в качестве дорогих гостей, а потому друзьям тяжело было расставаться,рассказала педагог-психолог детского сада № 150 Анастасия Дергунова-Татаурова.
Дальше игрушки отправились в Урай, который находится в Югре. Их почталет вызвались проводить три семьи и воспитатель.
Задача Маши и кота познакомиться со страной, подружиться с детьми из разных ее частей, добраться до Владивостока и вернуться в Калининград. Маша вернется в садик к детям, а кот — в Музей советского детства БФУ им. И. Канта,говорится на странице во «ВКонтакте», посвященной данной акции.