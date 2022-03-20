Экскурсию по Нижнему Тагилу провели детсадовцы кукле Маше и коту Янтарику

Героями проекта стали две игрушки — кукла Маша и кот Янтарик. С 15 по 17 марта игрушечные герои гостили в Нижнем Тагиле, где ребята из детсада № 150 провели для них экскурсию по городу — побывали на Лисьей горе, возле завода-музея, на спортивном комплексе «Аист», в музее Худояровых и других местах. А на прощанье сочинили для Маши и Янтарика песню и собрали сувениры для детей из следующего города, где побывают герои.