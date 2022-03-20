Экскурсию по Нижнему Тагилу провели детсадовцы кукле Маше и коту Янтарику

Экскурсию по Нижнему Тагилу провели детсадовцы кукле Маше и коту Янтарику
Экскурсию по Нижнему Тагилу провели детсадовцы кукле Маше и коту Янтарику
Сегодня, 18:10ОбществоФото: группа «Маша и Кот»
Воспитанники детского сада № 150 в Нижнем Тагиле стали участниками всероссийской акции «Большое путешествие игрушек. От Калининграда до Владивостока».

Героями проекта стали две игрушки — кукла Маша и кот Янтарик. С 15 по 17 марта игрушечные герои гостили в Нижнем Тагиле, где ребята из детсада № 150 провели для них экскурсию по городу — побывали на Лисьей горе, возле завода-музея, на спортивном комплексе «Аист», в музее Худояровых и других местах. А на прощанье сочинили для Маши и Янтарика песню и собрали сувениры для детей из следующего города, где побывают герои.

Многие участники проекта уже отмечали, что дети относятся к игрушкам, как к живым. Но особенно прониклись к кукле и коту те, у кого они ночевали дома. Ведь принимали их в качестве дорогих гостей, а потому друзьям тяжело было расставаться,рассказала педагог-психолог детского сада № 150 Анастасия Дергунова-Татаурова.

Фото:группа «Маша и Кот»

Дальше игрушки отправились в Урай, который находится в Югре. Их почталет вызвались проводить три семьи и воспитатель.

Задача Маши и кота познакомиться со страной, подружиться с детьми из разных ее частей, добраться до Владивостока и вернуться в Калининград. Маша вернется в садик к детям, а кот — в Музей советского детства БФУ им. И. Канта,говорится на странице во «ВКонтакте», посвященной данной акции.

Фото:группа «Маша и Кот»

Сюжеты:
Нижний Тагил
детский садэкскурсияигрушкиНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы