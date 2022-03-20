Продавцам некоторых магазинов в Екатеринбурге не на чем печатать чеки

Кассовая лента пропала из продажи в Екатеринбурге

Индивидуальные предприниматели в Екатеринбурге заявляют, что со складов исчезла кассовая лента, а остатки распродаются по ценам в десятки раз выше, чем месяц назад. Теперь в некоторых магазинах города продавцам не на чем печатать чеки.

Владелица магазина в Екатеринбурге по имени Светлана рассказала Е1, что раньше рулончик кассовой ленты стоил 7-8 рублей. Теперь в магазинах канцтоваров его цена начинается от 150 рублей. При этом на оптовых складах кассовой ленты нет вообще. В Нижнем Тагиле магазины о нехватке кассовой ленты пока не заявляли. У нас большой запас ленты. Хватит надолго, но я не ничего не знаю о том, что ее нет у оптовиков. Последний раз кассовую ленту мы заказывали две недели назад. Цены были прежними,рассказала TagilCity.ru директор одного из продуктовых магазинов. Действительно, например, в магазинах Gross House цена на кассовую ленту начинается от 11 рублей за рулон, а упаковка стоит от 90 до 200 рублей. При этом, судя по остатку, дефицита ленты пока нет. Напомним, в четыре раза подорожала бумага для офисной техники в магазинах Нижнего Тагила. Цены поднялись и в онлайн-каталогах. В 4 раза подорожала бумага для принтера в Нижнем Тагиле

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