Продавцам некоторых магазинов в Екатеринбурге не на чем печатать чеки

Владелица магазина в Екатеринбурге по имени Светлана рассказала Е1, что раньше рулончик кассовой ленты стоил 7-8 рублей. Теперь в магазинах канцтоваров его цена начинается от 150 рублей. При этом на оптовых складах кассовой ленты нет вообще.
В Нижнем Тагиле магазины о нехватке кассовой ленты пока не заявляли.
У нас большой запас ленты. Хватит надолго, но я не ничего не знаю о том, что ее нет у оптовиков. Последний раз кассовую ленту мы заказывали две недели назад. Цены были прежними,рассказала TagilCity.ru директор одного из продуктовых магазинов.
Действительно, например, в магазинах Gross House цена на кассовую ленту начинается от 11 рублей за рулон, а упаковка стоит от 90 до 200 рублей. При этом, судя по остатку, дефицита ленты пока нет.
Напомним, в четыре раза подорожала бумага для офисной техники в магазинах Нижнего Тагила. Цены поднялись и в онлайн-каталогах.