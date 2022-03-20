РЭО создал аналитическую платформу для обращения с отходами

Сотрудниками Российского экологического оператора (РЭО) завершены работы по созданию аналитической платформы. Она дает возможность отслеживать дефицит мощностей в регионах, выявляя региональных операторов, оказавшихся в зоне риска, и делать прогноз по образованию твердых коммунальных отходов (ТКО) в субъектах РФ.

По информации гендиректора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, специалистами РЭО завершена разработка аналитической системы, предназначенной для работы с данными в сфере обращения с ТКО. Сотрудниками ППК уже используются широкие возможности этой платформы. Это анализ негативного воздействия отходов на окружающую среду на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), прогнозирование образования ТКО в отдельно взятом регионе с учетом таких его параметров, как численность проживающего там населения и количества жилых домов, которые вводятся в эксплуатацию. Кроме того, система способна отображать дефицит мощностей по отдельным регионам, сообщая о том, какие регоператоры оказываются в зоне риска, сообщает сайт rg.ru. «А также риски для ООПТ в части размещения объектов инфраструктуры обращения с ТКО», — уточнил Денис Буцаев. По данным заместителя руководителя РЭО Алексея Бурова, в аналитической платформе предусмотрены программные модули, которые позволяют производить загрузку данных, поступающих из различных внешних источников, включая отчеты региональных операторов, данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО. «Кроме того, к платформе подключен сервис „РЭО Радар“, сообщения также автоматически подгружаются в систему», — дополнил эту информацию Буров. Загруженные данные можно анализировать посредством динамической визуализации, включая 3D-картографию и моделирование. Для обозначения негативного воздействия отходов на ООПТ используются разные цвета — в зависимости от того, насколько заполнены объекты инфраструктуры. Красным обозначена заполняемость свыше 80 процентов, оранжевым — от 70 до 80, желтым — от 30 до 70, зеленым — менее 30 процентов. В систему также приходит информация из Росстата и Минприроды. Кроме того, в нее включены объекты обращения с ТКО, которые предусмотрены федеральной схемой. Причем есть информация не только о действующих, но и о перспективных объектах. Под ООПТ решено было выделить специальную карту, что дает возможность проводить анализ вероятного негативного воздействия на такие территории с учетом ситуации с обращением с ТКО.

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