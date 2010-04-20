Банкам придется отказаться от комиссий по потребительским кредитам
20 апреля 2010, 16:34ОбществоArtem
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В соответствии с решением Высшего арбитражного суда РФ, счет должника-заемщика банкиры должны вести бесплатно, а любое изменение процента надо согласовывать заранее.
Незаконным Арбитраж признал и повышение ставок по уже выданному кредиту. Сейчас от сборов за ведение счета отказываются и сами банки. Так, один из крупнейших банков России отменил все тарифы и комиссии «за выдачу кредита», «за рассмотрение кредитной заявки», «за обслуживание ссудного счета», а также ряда других. Как пишет АПИ, такой пример должен заставить другие российские банки пересмотреть условия договоров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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