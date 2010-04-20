Два дня остаётся до премьеры в г. Нижний Тагил лучшего фильма десятилетия

Это редчайшая возможность для тагильчан, премьера в нашем городе идёт практически одновременно с московской, рассказал нам директор «Мистерии кино» Александр Мартиросов. Вообще, у этого фестиваля «Кино без границ» - самая мощная программа за три года. За восемь дней тагильчане увидят восемь лент – номинантов на «Оскар», венецианских и каннских победителей. География фестиваля, как и прежде, отраженя в его названии – здесь и Америка, и Европа и Мексика. Жанры – на любой вкус, есть фильмы «для всех» и артхаусное кино – для подготовленного зрителя. Напомню, что тагильские киноманы будут смотреть «Кино без границ» с 22-го по 29-е апреля в кинозале «Мистерия кино».