Эффективность расходования средств в муниципалитете г. Нижний Тагил повысилась
20 апреля 2010, 17:23ОбществоArtem
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По данным заместителя мэра по экономике и финансам Андрея Ларина, эффективность использования средств улучшилась в 2 раза.
Так, если в 2008 году было выявлено, что в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, физической культуры и спорта были неэффективно использованы почти 577 миллионов рублей, то в 2009 году эта сумма снизилась до 246 миллионов. Глава города Валентина Исаева призвала всех руководителей подразделений муниципалитета использовать ресурсы с максимальной пользой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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