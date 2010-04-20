Эффективность расходования средств в муниципалитете г. Нижний Тагил повысилась

Так, если в 2008 году было выявлено, что в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, физической культуры и спорта были неэффективно использованы почти 577 миллионов рублей, то в 2009 году эта сумма снизилась до 246 миллионов. Глава города Валентина Исаева призвала всех руководителей подразделений муниципалитета использовать ресурсы с максимальной пользой.