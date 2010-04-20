Георгиевские ленточки уже поступили в Нижний Тагил
20 апреля 2010, 17:14ОбществоArtem
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Но когда их будут раздавать тагильчанам, пока неизвестно.
Как рассказала нам главный специалист информационно-аналитического управления города Ольга Серова, в этом году для тагильчан заказали 15 тысяч ленточек. Это на 2,5 тысячи больше чем в прошлом году. Ведь Георгиевские ленточки неизменно каждый год пользуются большим спросом, а многие тагильчане носят их не только на День Победы, но и весь год, отметила Ольга Серова. Когда и где будут выдавать ленточки, пока не известно. Скорее всего, их можно будет получить на центральных улицах города в конце апреля или в начале мая.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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