Георгиевские ленточки уже поступили в Нижний Тагил

Как рассказала нам главный специалист информационно-аналитического управления города Ольга Серова, в этом году для тагильчан заказали 15 тысяч ленточек. Это на 2,5 тысячи больше чем в прошлом году. Ведь Георгиевские ленточки неизменно каждый год пользуются большим спросом, а многие тагильчане носят их не только на День Победы, но и весь год, отметила Ольга Серова. Когда и где будут выдавать ленточки, пока не известно. Скорее всего, их можно будет получить на центральных улицах города в конце апреля или в начале мая.