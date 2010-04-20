Из г. Нижний Тагил выдворяют группу китайцев-нелегалов

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трое граждан Китая обосновались под Нижним Тагилом – в поле у дороги село Башкарка – село Новопаньшино. При этом, зарегистрированы они были в Екатеринбурге. Нелегалам назначены наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей и выдворение за пределы России. На родину китайцев отправят в ближайшее время.