Из г. Нижний Тагил выдворяют группу китайцев-нелегалов
20 апреля 2010, 16:40ОбществоArtem
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Прокуратура Пригородного района совместно с ФСБ и ФМС выявила группу китайцев-нелегалов, которых в связи с нарушением миграционного законодательства выдворят на родину.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, трое граждан Китая обосновались под Нижним Тагилом – в поле у дороги село Башкарка – село Новопаньшино. При этом, зарегистрированы они были в Екатеринбурге. Нелегалам назначены наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей и выдворение за пределы России. На родину китайцев отправят в ближайшее время.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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