Из-за ограничений на авиаперелеты сорвалась благотворительная акция

Детям из Свердловской, Тюменской и Кемеровской областей, а так же Бурятии должны были сделать бесплатные операции. Однако американские и канадские специалисты по пластической хирургии не смогли прилететь на Урал из-за вулканического облака над Европой. Акцию решено перенести на неопределенный срок, сообщили Уралинформбюро в Минздраве области.