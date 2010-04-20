Из-за ограничений на авиаперелеты сорвалась благотворительная акция
20 апреля 2010, 16:49ОбществоArtem
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Из-за ограничений на авиаперелеты в Екатеринбурге сорвалась благотворительная акция для детей с травмами и врожденными пороками лица.
Детям из Свердловской, Тюменской и Кемеровской областей, а так же Бурятии должны были сделать бесплатные операции. Однако американские и канадские специалисты по пластической хирургии не смогли прилететь на Урал из-за вулканического облака над Европой. Акцию решено перенести на неопределенный срок, сообщили Уралинформбюро в Минздраве области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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