Изобретатель Петрик выступил против РАН

В письме, опубликованном в его блоге (http://vpetrik.livejournal.com/), Петрик заявляет, что подвергся со стороны Комиссии по лженауке «направленному шельмованию, чудовищным оскорблениям и планомерному уничтожению достигнутых результатов научной и изобретательской деятельности».

Академик Петрик отмечает, что его разработка уже прошла испытания во многих странах мира. «В настоящее время система очистки воды прошла успешные испытания в Европе, США и Вьетнаме, где мы решили жгучую для этой страны проблему очистки воды от мышьяка».

В своем письме Петрик обращает внимание, что Комиссия по лженауке РАН под председательством Эдуарда Круглякова не захотела детально изучить разработку до вынесения своего заключения. «Они не захотели изучить исходное вещество, собственноручно изготовить из него устройство, изучить его в учреждениях РАН – они сделали выводы не глядя».

Описывая работу Комиссии по лженауке РАН, Виктор Петрик уверен в намеренном искажении фактов и заявлений изобретателя. «В техниках шельмования Кругляков проявляет удивительное искусство. В тексте подменено только одно слово, а в результате сформирован образ идиота от науки».