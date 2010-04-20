Мультсериал «Южный парк» обзавелся новыми врагами

Их оскорбил юбилейный, 200-й выпуск, вышедший в эфир 14 апреля. В нем герои должны привезти в Саус Парк Мухаммеда. Но поскольку, согласно правилам ислама, пророк не может предстать перед людьми в своем настоящем облике, ему приходится надеть на себя костюм талисмана одной из местных спортивных команд – медведя. Как пишет «Утро.ру», эпизоды с участием животного некоторые представители мусульманской общественности сочли оскорбительными.