Мультсериал «Южный парк» обзавелся новыми врагами
20 апреля 2010, 16:18ОбществоArtem
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Компанию католикам, сайентологам и бесчисленным звездам политики и шоу-бизнеса составили радикальные мусульмане, раздраженные тем, как в сериале был показан пророк Мухаммед.
Их оскорбил юбилейный, 200-й выпуск, вышедший в эфир 14 апреля. В нем герои должны привезти в Саус Парк Мухаммеда. Но поскольку, согласно правилам ислама, пророк не может предстать перед людьми в своем настоящем облике, ему приходится надеть на себя костюм талисмана одной из местных спортивных команд – медведя. Как пишет «Утро.ру», эпизоды с участием животного некоторые представители мусульманской общественности сочли оскорбительными.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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