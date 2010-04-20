Обнаружена новая форма жизни
20 апреля 2010, 16:24ОбществоArtem
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Обнаружена новая форма жизни, древнейшая на земле. Найденные международной научной экспедицией микробы способны дышать азотом.
До них не доходит солнечный свет, и питаются они сульфидами. Ученые отмечают, что "речь идет о тех формах живых организмов, которые существовали на земле около 3 миллионов лет назад и сохранились до сегодняшнего дня", передает Тасс-Урал.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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