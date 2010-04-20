Производительность труда за десять лет увеличилась в полтора раза
20 апреля 2010, 16:37ОбществоArtem
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Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин, выступая во вторник на заседании Госдумы.
Производительность труда за эти годы увеличилась в полтора раза, а число людей, живущих за чертой бедности, уменьшилась более чем вдвое", - приводит слова премьера РИА Новости. По мнению главы правительства, таким образом, Россия оказалась "подготовленной гораздо лучше, чем прежде", к испытанию кризисом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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