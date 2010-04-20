Руководителей подразделений в муниципалитете г. Нижний Тагил станет меньше

При этом, в целом, сокращений штата муниципальных служащих не предвидится. Но ожидается экономия фонда заработной платы, за счет уменьшения числа руководителей подразделений. Изменения в структуре муниципалитета будут рассматривать депутаты нижнетагильской городской Думы на заседании в четверг, 22-го апреля, рассказали нам в аппарате ГорДумы.