Руководителей подразделений в муниципалитете г. Нижний Тагил станет меньше
20 апреля 2010, 17:30ОбществоArtem
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Структуру администрации города ждет ряд изменений. Так, некоторые малочисленные отделы будут объединены, а другие подразделения укрупнены.
При этом, в целом, сокращений штата муниципальных служащих не предвидится. Но ожидается экономия фонда заработной платы, за счет уменьшения числа руководителей подразделений. Изменения в структуре муниципалитета будут рассматривать депутаты нижнетагильской городской Думы на заседании в четверг, 22-го апреля, рассказали нам в аппарате ГорДумы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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