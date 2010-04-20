Самый грязный район города Нижний Тагил – Вагонка

Так, к примеру, Ленинском субботники начались 9 апреля, в них уже приняли участие почти 500 организаций, которые вывели на улицы 5,5 тысяч человек. На Тагилстрое и в центре города к уборке своих территорий еще не приступали только Нижнетагильское отделение СвЖД и Уральские газовые сети. Гораздо хуже ситуация с наведением чистоты на Вагонке. Самые большие нарекания у мэра вызвало состояние крупнейшего в городе мемориала «Площадь Славы». Мэр поручила сделать все, чтобы привести его в порядок к Дню Победы.