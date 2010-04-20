Счета за коммуналку в апреле должны пересчитать
20 апреля 2010, 16:54ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области завершено снижение оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Перерасчёт сделали в соответствии с указом губернатора и постановлением Региональной энергетической комиссии. Изменения жители увидят в квитанциях за апрель. Пересчет платежей производится, начиная со стартовой даты: 22 марта 2010 года. В министерстве энергетики и ЖКХ Среднего Урала составили график мониторинга ситуации.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей