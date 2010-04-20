Счета за коммуналку в апреле должны пересчитать

Перерасчёт сделали в соответствии с указом губернатора и постановлением Региональной энергетической комиссии. Изменения жители увидят в квитанциях за апрель. Пересчет платежей производится, начиная со стартовой даты: 22 марта 2010 года. В министерстве энергетики и ЖКХ Среднего Урала составили график мониторинга ситуации.