Тагильские водители неохотно пропускают машины со специсигналами
20 апреля 2010, 17:09ОбществоArtem
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Инспекторы ГИБДД Свердловской области проверили, пропускают ли водители специальный транспорт с включенными проблесковыми маячками.
Вывод неутешительный: некоторые автомобилисты вообще не реагируют на приближение машин милиции, скорой помощи, пожарных и аварийно-спасательных служб. По данным АПИ, за три месяца на Среднем Урале выявлено 430 таких фактов. В числе лидеров - Нижний Тагил, где найдено 44 нарушителя. Госавтоинспекторы напоминают, что не предоставление преимущества спецмашине с наклейками и маячками грозит штрафом до пятисот рублей или лишением прав до трех месяцев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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