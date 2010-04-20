Тагильские водители неохотно пропускают машины со специсигналами

Вывод неутешительный: некоторые автомобилисты вообще не реагируют на приближение машин милиции, скорой помощи, пожарных и аварийно-спасательных служб. По данным АПИ, за три месяца на Среднем Урале выявлено 430 таких фактов. В числе лидеров - Нижний Тагил, где найдено 44 нарушителя. Госавтоинспекторы напоминают, что не предоставление преимущества спецмашине с наклейками и маячками грозит штрафом до пятисот рублей или лишением прав до трех месяцев.