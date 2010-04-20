Уральцы возвращаются домой из Европы

Сегодня европейские метеорологи сообщили, что активность вулкана стала снижаться, в связи с этим авиасообщение со странами Европы стало восстанавливаться. Сейчас практически вся Европа открыта, авиасообщение восстанавливается, - сообщил Накануне.RU Сергей Бузько, вице-президент Уральской ассоциации туризма.