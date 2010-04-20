Уральцы возвращаются домой из Европы
20 апреля 2010, 16:46ОбществоArtem
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Уральцы возвращаются из поездок, затянувшихся по вине исландского вулкана.
Сегодня европейские метеорологи сообщили, что активность вулкана стала снижаться, в связи с этим авиасообщение со странами Европы стало восстанавливаться. Сейчас практически вся Европа открыта, авиасообщение восстанавливается, - сообщил Накануне.RU Сергей Бузько, вице-президент Уральской ассоциации туризма.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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